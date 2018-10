Ein Unbekannter hat am Sonntag, 28. Oktober, gegen 3.30 Uhr in der Schwanensiedlung in Isny den Außenspiegel eines geparkten Autos abgetreten. Dabei entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von 400 Euro. Der Unbekannte, der zur Tatzeit mit einer Gruppe Jugendlicher unterwegs war, entkam unerkannt. Zeugen, insbesondere die unbeteiligten Gruppenmitglieder werden gebeten, bei der Polizei in Wangen, Telefon 07522 / 984-0, anzurufen.