Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen eine Scheibe am Gebäude der kaufmännischen Schule in der Isnyer Rainstraße eingeschlagen. Laut Polizei verursachte der Täter an der zum Sportplatz gelegenen Seite einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07562 / 976550 wird gebeten.