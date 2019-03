Unbekannter schlägt bei Streit am Jugendzentrum zu

Ein Unbekannter hat einem 24-Jährigen in der Nacht zum Sonntag gegen 2.15 Uhr beim Jugendzentrum in der Rainstraße gegen den Kopf geschlagen. Der 24-Jährige erlitt eine Platzwunde. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann zunächst mit mehreren jungen Männern in einen verbalen Streit geraten, der schließlich in Handgreiflichkeiten mündete. Zeugen, die die Vorgänge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wangen unter Telefon 07522 / 9840 zu melden.