Unbekannter löst Radmuttern

Die Radmuttern eines geparkten VW hat ein Unbekannter in Isny gelöst.

Die Tat geschah mutmaßlich in der Nacht auf Dienstag auf einem Parkplatz in der Neutrauchburger Straßete. Der 39-jährige Geschädigte stellte während der Fahrt am Dienstagmorgen „komische“ Fahrgeräusche fest, berichtet die Polizei. Als er nachschaute, musste er erkennen, dass alle Radmuttern am linken Vorderrad gelöst waren.

Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Isny, Telefon 07562 / 976550.