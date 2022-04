Auf einem Anhänger in einem Hinterhof Am Bühlberg in Isny hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen diversen Müll und Unrat abgeladen, wie die Polizei mitteilt. Neben Kartonagen und Verpackungsmaterial entsorgte der bislang nicht bekannte Verursacher auch eine alte Waschmaschine. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07562 / 97 65 50 beim Polizeiposten Isny zu melden.