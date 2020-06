Unbekannter klaut in Isny zwei Autodachantennen

Vermutlich derselbe Täter hat über das verlängerte Pfingstwochenende an zwei in der Dekan-Marquart-Straße in Isny abgestellten Autos der Marke Hyundai jeweils die angeschraubte Dachantenne entwendet und in einem Fall auch beide Seitenspiegel eingeklappt. Nun ermittelt der Polizeiposten Isny und bittet um Hinweise zum Dieb unter der Rufnummer 07562 / 97655.