Ein Unbekannter hat am Donnerstag, 25. Oktober, gegen 12 Uhr die Terrassentür eines Hauses im Ringweg in Isny aufgehebelt und versucht, in die Wohnung zu gelangen. Als der Täter aufgrund von Geräuschen bemerkte, dass ein Bewohner anwesend war, zog er laut Polizeiangaben die Tür wieder zu und flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07522 / 9840 bei der Polizei in Wangen zu melden.