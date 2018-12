Unbekannter fährt Auto an

Ein Unbekannter hat laut Polizeibericht am Montag zwischen 8 und 9.30 Uhr in der Kanzleistraße vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen an der Südseite vom Ärztehaus abgestellten Subaru beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 700 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Isny, Telefon 07562 / 976550, in Verbindung zu setzen.