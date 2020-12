Unbekannter bricht in Isny Auto auf

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag einen VW aufgebrochen, der in einem Parkhaus in der Altstadt abgestellt war. Wie die Polizei weiter berichtet, durchwühlte der Unbekannte das Fahrzeug, nachdem er ein Fenster gewaltsam geöffnet hatte.

Entwendet wurde nichts, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro. Die Polizei in Isny hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 07562 / 976550 zu melden.