In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Unbekannter in einem Parkhaus im Glöckelmannweg in Isny die Scheibe eines Mitsubishi aufgehebelt. Der Täter gelangte im Anschluss durch das offene Fenster in das Fahrzeuginnere und durchsuchte es. Entwendet wurde nichts, der Sachschaden am Auto beträgt rund 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Isny unter der Telefonnummer 07562/976550 entgegen.