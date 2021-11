Mit einer unbekannten, übelriechenden Flüssigkeit hat ein bislang Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Briefkasten und eine Schubkarre an einem Haus in Dengeltshofen bei Isny beschädigt. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf rund 50 Euro beziffert. Der Polizeiposten Isny bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07562 / 97 65 50 zu melden.