Ein bislang Unbekannter hat bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag der Vorwoche einen VW Golf in der Straße An den Wiesenzäunen in Isny beschädigt. Laut Polizei trat er den Außenspiegel des Fahrzeugs, das auf der dortigen Wendeplatte geparkt war, ab. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Rufnummer 07562 / 97 65 50 um Hinweise.