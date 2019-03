Unbekannter begeht Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr vermutlich bei der Vorbeifahrt einen in der Wassertorstraße gegenüber des Wassertormuseums am Straßenrand geparkten BMW gestreift. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte laut Polizeiangaben weiter. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, die Polizei Weingarten, unter Telefon 0751 / 8036666, anzurufen.