Unbekannter begeht Fahrerflucht

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 11 und 11.45 Uhr vermutlich beim rückwärts Ausparken einen auf dem Parkhausoberdeck eines Einkaufmarktes in der Lindauer Straße abgestellten Audi A1 beschädigt, berichtet die Polizei. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Am Audi waren danach rote Farbspuren. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Isny, Telefon 07562 / 976550, in Verbindung zu setzen.