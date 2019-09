Unbekannte zerstören Autoscheibe

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagvormittag an einem im Rotenbacher Weg geparkten, hellblauen Opel Corsa mit Ravensburger Zulassung eine Seitenscheibe zerstört. Wie die Polizei mitteilt, versuchten sie danach das Auto zu entriegeln, was ihnen nicht gelang. Am Auto entstand Sachschaden. Personen, die der Polizei hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny, Telefon 07562 / 976550, zu melden.