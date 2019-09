Unbekannte stehlen Soundbox aus Auto

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitagabend bis Montagvormittag an einem an der Zufahrt zur Wendeplatte in der Straße „Schloßgraben“ geparkten VW Golf mit Bad Tölzer Zulassung eine Seitenscheibe zerstört. Wie die Polizei mitteilt, entriegelten sie danach das Auto und entwendeten aus dem Fahrzeuginnern eine dort aufbewahrte Soundbox der Marke JBL, Typ Charge 3, Farbe schwarz im Wert von etwa 130 Euro. Am Auto entstand Sachschaden. Personen, die der Polizei hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny, Telefon 07562 / 976550, zu melden.