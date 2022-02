Unbekannte Täter haben am Samstag in der Zeit von 17.45 Uhr bis Mitternacht einen Seitenspiegel eines Pkw abgeschlagen, der am Unterer Grabenweg in Isny geparkt war. Hierbei entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Wangen unter Tel. 07522 / 984-0 entgegen.