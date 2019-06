Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 10.30 Uhr, an einem im Parkhaus bei einem Lebensmittelmarkt in der Lindauer Straße abgestellten Auto der Marke Mercedes-Benz, E-Klasse, Farbe grau mit Ravensburger Kennzeichen den sogenannten „Mercedesstern“ abgerissen. Zusätzlich wurden so die Polizei an dem Wagen Kratzer am Kühlergrill und eine Delle in der Motorhaube verursacht. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.