Unbekannte klauen Tresor aus Gebäude der Evangelischen Heimstiftung

Unbekannte sind zwischen Montagabend und Dienstagvormittag gewaltsam durch ein Fenster in ein Büro der evangelischen Heimstiftung im Stephanuswerk in der Maierhöfener Straße eingebrochen und haben aus dem Gebäude einen Tresor entwendet. Den Tresor trugen die Einbrecher laut Polizeibericht offensichtlich ins benachbarte Neubaugebiet und verluden ihn gemäß erster Ermittlungen in ein Fahrzeug.

Wer Hinweise auf die Tatverdächtigen, ein Transportfahrzeug oder den Verbleib des Tresors geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Isny unter Telefon 07562 / 976550 zu melden.