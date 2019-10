Unbekannte brechen in Auto ein

Unbekannte haben zwischen Sonntagabend und Montagfrüh in der Kemptener Straße an einem dort geparkten Skoda Fabia gewaltsam die Seitenscheibe zerstört, entriegelten das Auto und durchsuchten ihn erfolglos nach vermeintlichem Diebesgut. Der an dem Skoda entstandene Schaden beträgt etwa 800 Euro. Laut Polizeibericht handelt sich hier um einen weiteren Fall der seit dem 20. August andauernden Serienstraftat. Um Hinweise bittet der Polizeiposten in Isny unter der Telefonnummer 07562 / 976550.