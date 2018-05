Unbekannte bestiehlt ältere Frau

Laut Polizeiangaben hat am Dienstag gegen 16.45 Uhr eine unbekannte Täterin aus der Wohnung einer älteren Frau in der Gerbergasse Bargeld entwendet. Die Unbekannte gab sich als Putzhilfe aus und verschaffte sich so Zugang zur Wohnung und flüchtete anschließend unerkannt. Die Frau ist laut Polizeibericht zwischen 40 und 45 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß, hat eine normale bis kräftige Figur, schwarze kurze Haare und einen dunklen Teint. Zur Tatzeit trug sie eine dunkelgraue knöchellange Sommerhose und führte eine kleine schwarze Umhängetasche mit sich.

Wie die Polizei informiert, sind bei Kriminellen Tricks an der Haustür beliebt. Ziel sei dabei immer, unbemerkt in die Wohnung zu gelangen, um Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen zu entwenden. Dabei wenden die Täter vielseitige Tricks an: Sie bitten beispielsweise um Hilfe oder eine Gefälligkeit, fragen nach einem Glas Wasser oder nach etwas zum Schreiben. Andere möchten die Toilette oder das Telefon benutzen oder Geschenke für den Nachbarn abgeben. Es gibt auch Täter, die sich als Amtsperson ausgeben und behaupten, in dieser Eigenschaft in Ihre Wohnung zu müssen, zum Beispiel als Polizist oder Gerichtsvollzieher. Wiederum andere geben sich als Mitarbeiter von Elektrizitätswerken aus oder behaupten, von der Hausverwaltung zu sein. Ein weiterer Trick ist, einem vorzutäuschen, ihn zu kennen, zum Beispiel ein entfernter Verwandter, früherer Nachbar oder ehemaliger Kollege zu sein. Letztlich wollen die Täter nur in Ihre Wohnung gelangen, um dann in einem günstigen Moment die Wertsachen zu stehlen.

Daher gibt die Polizei folgende Tipps: Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung. Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage. Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre, zum Beispiel Kastenschloss mit Sperrbügel. Reichen Sie Stift, Wasser und Ähnliches immer nur durch den Türspalt einer per Türsperre gesicherten Tür oder durch das Fenster. Verständigen Sie im Verdachtsfall unverzüglich die Polizei