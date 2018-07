Unbekannte besprühen Unterführung

Wie am Montag festgestellt worden ist, haben Unbekannte im Wolfbühler Weg in Isny die Unterführung der B 12 durch Graffiti-Besprühungen beschädigt. Unter anderem wurden die Slogans „Willkommen im Never Land“, „The Perfekt Life“, „Take me“ und verschiedene Symbole gesprüht. Der Schaden dürfte sich laut Polizei auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, die Tatzeit näher eingrenzen können, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny unter Telefon 07562/976550 zu melden.