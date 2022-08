Unbekannte beschmieren mehrere Isnyer Gebäude

In der vergangenen Woche waren im Stadtgebiet Schmierfinken zugange, die den Wächterturm am Espantor und die Schulmensa im General-Moser-Weg sowie einen nahegelegenen Geräteschuppen besprüht haben. Laut Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg haben die Unbekannten mit blauer und gelber Farbe sogenannte Tags gesprüht und richteten hierdurch einen Schaden von über 1000 Euro an. Ein politischer Inhalt ist nicht zu erkennen. Auch zu der Frage, ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Sachbeschädigungen besteht, ermittelt die Polizei derzeit noch. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07562 / 9765 50 entgegen.