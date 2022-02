Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende laut Polizeibericht die Fassade eines Geschäfts in der Wassertorstraße mit einem schwarzen Stift mit Parolen ohne politischen Bezug beschmiert. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 07562 / 976 550 um sachdienliche Hinweise.