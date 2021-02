Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende den Rollladen eines Kiosks am Rainstadion beschädigt. Die Unbekannten rissen laut Polizeibericht mehrere Lamellen heraus, wodurch Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07562 / 976550 um sachdienliche Hinweise.