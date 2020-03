Umweltschutzaktivist Markus Mauthe präsentiert Fotoshow

Der Naturfotograf und Umweltschutzaktivist Markus Mauthe kommt am Montag, 9. März, in das Kurhaus in Isny, um im Auftrag von Greenpeace seine live kommentierte Fotoshow „Markus Mauthe an den Rändern des Horizonts“ zu zeigen. Wie die Veranstalter mitteilen, zeigt diese Multimediashow eine Momentaufnahme indigener Kulturen und gibt einigen Indigenen in Filmsequenzen die Möglichkeit, von ihren Situationen zu sprechen. Ferner geht es auch um das Thema Klimawandel und Veränderungen in der Natur. Der Eintritt zu der Show ist frei. Weitere Infos online unter Greenpeace.de/an-den-raendern-des-horizonts Foto: Veranstalter