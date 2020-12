Umfrage zum Interesse an „Tiny-Häusern“

Die Isnyer Stadtverwaltung und der Ortschaftsrat Großholzleute überlegen derzeit, ob sie Grundstücke für sogenannte „Tiny-Häuser“ vorhalten sollten. „Kompaktes Wohnen im eigenen Haus scheint ein neuer Trend zu sein, die kleinen Hausformen werden immer beliebter“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

„Neben bereits vorhandenen ersten Ideen zur Umsetzung möchten wir in dieser Phase des Projekts gerne Informationen von Seiten möglicher Interessenten einholen“, erklärt Großholzleutes Ortsvorsteher Rainer Leuchtle. Das könne beispielsweise in Bezug auf die Nachfrage an sich, aber auch konkreter hinsichtlich Vorstellungen zur Grundstücksgröße sein. Auch der anvisierte zeitliche Horizont des Wohnens an einem konkreten Standort – ob das beispielsweise zehn Jahre sind oder auch längerfristige Zeiträume – sei bedeutsam. „Ortsverwaltung und Stadt freuen sich nun über Rückmeldungen, die gleichzeitig auch als Interessensbekundungen gewertet würden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Falle einer Umsetzung werde auf diese Rückmeldungen Bezug genommen. Deshalb läuft ab diesem Mittwoch, 16. Dezember, und bis zum 31. März 2021 eine Umfrage im Internet. „Es wird gebeten, Rückmeldungen ausschließlich Online vorzunehmen über ein ab sofort zur Verfügung stehendes Formular auf der städtischen Homepage unter: