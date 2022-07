Uli Hoeneß überrascht ältestes FC-Bayern-Mitglied

Am 16. Juli ist ein ganz besonderer Tag für Margarete Treutler gewesen, die sich im Oberstaufener Altenheim St. Elisabeth sichtlich wohlfühlt und dort bestens betreut wird. Das weltweit älteste Mitglied beim erfolgsverwöhnten Fußballclub FC Bayern München und beim Fanclub Oberstaufen „Lond it luck“ hatte zwar noch nicht Geburtstag – zu ihrem bevorstehenden 110. Wiegenfest wurde ihr aber jetzt schon eine ganz besondere Ehre zuteil. Denn niemand geringerer als Uli Hoeneß war der Einladung des Staufner Fußball-Fanclubs gefolgt und nach Oberstaufen gekommen, um die sichtlich gutgelaunte Dame zu ehren.

Außer Blumen brachte er als Gastgeschenk ein Original-Dress von Thomas Müller und viel Zeit mit. Nachdem er vom in Oberstaufen lebenden Ex-Fußballprofi Wolfgang Kraus herzlich in Empfang genommen wurde, wartete auch schon Oberstaufens Bürgermeister Martin Beckel mit dem Goldenen Buch auf den hohen Gast, der sich gerne darin eintrug, bevor sich in gemütlicher, ja fast schon familiärer Runde – zu der auch der Isnyer Busunternehmer und langjährige Bayernfan Konrad Schüle gehörte – nette Gespräche entwickelten.

Da bewusst auf lange Reden verzichtet wurde, hatte Hoeneß nicht nur genügend Zeit, sich ausgiebig mit Margarete Treutler zu unterhalten. So hatten auch die anderen Gäste und die vielen anwesenden Fußballfans die Gelegenheit, den Fußballfunktionär etwas näher kennenzulernen. Nur Bürgermeister Beckel und Brigitte Hofmann, der Geschäftsführerin der Caritas Augsburg, als Trägerin des Staufner Altenheims, war es vorbehalten, ein paar herzliche Begrüßungsworte an Hoeneß und die anderen Gäste zu richten.

Hoeneß, beim FC Bayern noch im Aufsichtsrat aktiv, war so relaxt, dass er geduldig alles signierte, was ihm vorgelegt wurde. So zog sich eine harmonische und entspannte Unterhaltung über zwei Stunden hin. Möglich gemacht hat dies die Beharrlichkeit des Vorstands des sozial eingestellten FC-Bayern-Fanclubs mit seinem Vorsitzenden Achim Hollweck, der in Petra Keck, der Pflegedienstleiterin des Staufner Altenheims, eine hervorragende Organisationspartnerin gefunden hat.