Über Ekliges und von Wölfen

Montags ist die Isnyer Stadtbücherei eigentlich geschlossen, doch am 4. Oktober herrschte jede Menge Betrieb: Vier Klassen der Grundschule am Rain, drei vierte und eine dritte, kamen im Rahmen der Isnyer Literaturtage 2021 zu Lesungen mit der Biologin, Kinder- und Sachbuchautorin Bärbel Oftring ins Hallgebäude.

Die ersten beiden Klassen erfuhren viel aus dem Kinderbuch „Voll eklig!“. In dem geht es um Spinnen, Nacktschnecken, um Menschen- und Kuhfürze. „Die Kinder waren begeistert“, heißt es seitens des Büchereiteams in einer Mitteilung. Besonders die Schülerinnen und Schüler der 4b seien mit Feuereifer dabeigewesen – für die schulische Projektwoche „Weiterlesen“ hatten sie das Buch bereits im Jahr zuvor bearbeitet und kannten sich bestens aus mit allem, was eklig ist.

„Ekel ist nicht angeboren“

Warum ein ganzes Kinderbuch über Ekliges? „Ekel ist nicht angeboren, sondern erlernt“, erklärte die Autorin – und er könne auch wieder verlernt werden, was am besten funktioniere, wenn sich Kinder die Dinge ganz genau anschauen.

Die nächsten beiden Klassen hatten sich als Thema „Wölfe“ ausgesucht. Bärbel Oftring erzählte die Geschichte eines Wolfslebens, das Theresa Schwietzer im Buch eindrucksvoll illustriert hat. Die Kinder erfuhren viel Interessantes über das Leben der Tiere, etwa, dass ein Wolfsjunges sich im ersten halben Jahr ein Vielfaches seines Gewichts anfrisst.

Stress und nicht Bösartigkeit

Der Autorin gelang zudem, Vorurteile abzubauen: So erfuhren die Grundschüler, dass Wölfe eigentlich sehr scheue Tiere sind und normalerweise keine Menschen angreifen. Wenn sie Beutetiere jagen, dann sind das normalerweise nur die schwächsten in einer Gruppe, und ein Wolf, der mehrere Schafe tot beißt, stehe immer unter Stress und mache das nicht aus Bösartigkeit.

Mit viel Begeisterung vermittelte Bärbel Oftring den Kindern Wissen und Freude an der Natur. Wer mehr von der Autorin lesen möchte, kann viele ihrer Kinder- oder auch Sachbücher für Erwachsene in der Isnyer Stadtbücherei ausleihen.