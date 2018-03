TVI-Handballer wollen die Revanche gegen Kluftern

Die Handballmänner des TV Isny empfangen am Samstag, 20 Uhr, den FC Kluftern. Auch zahlreiche Jugendmannschaften sind im Einsatz.

Beim Hinspiel in Kluftern gab es für die erste Mannschaft eine 24:27-Niederlage, bei der ein Punktgewinn lange möglich schien. In eigener Halle sind die Allgäuer normalerweise personell besser aufgestellt als auswärts und mit dem entsprechenden Kader könnte die Revanche gelingen. Grund für die wechselnden Formationen ist, dass in dieser Überbrückungssaison viele Auswärtige und Studenten gewährleisten, dass man überhaupt eine Mannschaft melden und den Spielbetrieb aufrechterhalten konnte. Leider ist Spielmacher Christoph Hörmann noch einmal abwesend und wird seine Mannschaft nicht unterstützen können. Die gemischte F-Jugend spielt am Samstag in der Rotmoossporthalle ab 10 Uhr einen Heimspieltag. Es messen sich die Mannschaften aus Leutkirch, Bad Buchau, Bad Saulgau, Lindenberg und Wangen im Handball und im Turmwächterball. Darüber hinaus absolvieren alle Kinder einen Koordinationsparcours.

Um 14.30 Uhr spielt die weibliche D-Jugend gegen die MTG Wangen II. Die Isnyerinnen schlagen sich sehr gut in ihrer Liga. Fast alle Mädchen gehören dem jüngeren Jahrgang an und der Kern der Mannschaft darf in der kommenden Saison noch einmal D-Jugend spielen. Die Mädchen sind momentan noch in den meisten Begegnungen körperlich unterlegen, trotzen diesem Nachteil aber regelmässig und gewannen in der laufenden Saison bereits zehn Spiele. Mit einer konzentrierten Leistung könnte ein weiterer Erfolg dazukommen.

Um 16.15 Uhr hat es die männliche C-Jugend mit der HSG Langenau/Elchingen zu tun. Die Isnyer werden versuchen zu Punkten zu kommen, allerdings sind die Gäste aufgrund der Tabellensituation favorisiert.

Die männliche B-Jugend spielt um 18 Uhr gegen den starken Gegner aus Söflingen. Im Hinspiel hielten die Isnyer beim Tabellennachbarn lange mit, gaben aber die Partie in der Endphase aus der Hand. In den vergangenen Begegnungen konnten die Allgäuer endlich auch auswärts punkten, die Heimstärke der Mannschaft ist ohnehin unbestritten. Bei nur noch zwei verbleibenden Heimspielen schafften es die Jungs in dieser Saison, in der Rotmoossporthalle ungeschlagen zu sein. Ein Grund für die Heimstärke ist sicher auch die Unterstützung des Publikums. In keiner anderen Halle in der B-Jugend-Bezirksliga finden die Heimmannschaften so viel Zuspruch. Der TVI hofft auf den Einsatz von Max Symelka, der sich in der Vorwoche eine Gehirnerschütterung zugezogen hat.

Drei Jugendteams auswärts

Die gemischte E-Jugend fährt am Samstag zum Spieltag nach Vogt (Spielbeginn 13.15 Uhr). Am Sonntag ab 11 Uhr spielt die weibliche E-Jugend in Wangen und die weibliche C-Jugend reist am Sonntag nach Weingarten und versucht ab 14.20 Uhr eine gute Leistung abzurufen um eventuell beim Tabellennachbarn zu punkten.