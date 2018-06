TV Isny holt sechs Regionalmeistertitel

13 Teilnehmer, sechs Titel – mit dieser sehr guten Bilanz sind sie Leichtathleten des TV Isny von den Regionalmeisterschaften aus Wangen zurückgekehrt. Sie trotzten damit dem strömenden Regen, der die Veranstaltung beeinträchtigte.

Der 14-jährige Johannes Hofer, Jüngster aller TVI-Starter, heimste zwei Meistertitel ein. Zuerst im 100-Meter-Lauf in 13,90Sekunden, danach im Kugelstoßen mit 7,84 Metern. Ein zweiter Platz gelang ihm im Weitsprung mit 4,58 Metern. Sein älterer Bruder Max gewann über 800Meter seine Altersklasse in neuer persönlicher Bestzeit von 2.09,26Minuten. Die große Schwester Lisa dominierte im 200-Meter-Lauf und gewann in 29,39 Sekunden den Titel ihrer Altersgruppe.

Tolles Comeback

David Dressel startete im 100-Meter-Lauf nach langer Trainingspause und wurde auf Anhieb Regionalmeister bei den 15-Jährigen in 12,54Sekunden. Im Speerwurf gelang ihm mit 34,29 Metern der dritte Platz.

Zwillinge sprinten über die 100-Meter-Distanz

Die 16-jährigen Zwillinge Moritz und Emma Scheel gingen über 100Meter an den Start. Moritz sprintete mit 12,38 Sekunden (persönliche Bestzeit) ins Ziel und wurde mit dem vierten Platz belohnt. Seine Schwester Emma erreichte auf der undankbaren Innenbahn mit Wasserpfützen in 14,08 Sekunden den achten Platz. Im Hochsprung gelang ihr mit übersprungenen 1,35 Metern der siebte Platz. Moritz versuchte sich auch über die 110 Meter Hürden. Er wurde auch in diesem Wettbewerb Vierter, wieder in neuer Bestzeit von 17,89 Sekunden.

Leon Groß war zum ersten Mal bei einem Wettkampf dabei und belegte auf Anhieb den vierten Platz im Speerwerfen (17,50 Meter) sowie einen achtbaren achten Platz im Kugelstoßen (6,27 Meter) in der Altersklasse U18.

Staffel gewinnt

Eine große Überraschung war die Meisterschaft der Isnyer 4x100-Meter-Staffel der männlichen U18. In der Besetzung Max Hofer, Leon Groß, David Dressel und Moritz Scheel lief sie nach 50,8 Sekunden als Erste durchs Ziel.

Amelie Hofmann bestritt ihr erstes 800-Meter-Rennen der Saison und erlief sich in 2.37,97 Minuten die Vizemeisterschaft ihrer Altersklasse. Das Isnyer 800-Meter-Ass Alina Scheerer wurde trotz muskulärer Probleme in 2:38,04Minuten Vizemeisterin ihrer Altersklasse.

Eine weitere talentierte 800-Meter-Läuferin des TVI, Gisela Vogel, lief in 2.33,25 Minuten ebenfalls auf den zweiten Platz ihrer Altersklasse.

Weit gesprungen

Des Weiteren machten die U-18-Athletinnen Patricia Schubert und Emelie Petzel auf sich aufmerksam. Schubert erreichte im Weitsprung 4,58 Meter und wurde dafür mit dem siebten Platz belohnt. Petzel stieß die Kugel 8,15 Meter weit, was ihr den vierten Platz einbrachte. Im Speerwurf wurde sie mit 22,85 Metern Dritte.

Auch die U-18-Mädchen meldeten eine 4x100-Meter-Staffel an. Sie lief in der Besetzung Alina Scheerer, Patricia Schubert, Gisela Vogel und Emma Scheel in 54,68 Sekunden auf den zweiten Platz .

Heike Monzillo, eine der Isnyer Trainerinnen, komplettierte das hervorragende Isnyer Ergebnis mit der Vizemeisterschaft über 100 Meter bei den Frauen in 13,76Sekunden. (mma)