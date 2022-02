TV 1846 Isny / Handball

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Isnyer weibliche D-Jugend hatte sich vor der Jahreswende durch eine verlustpunktfreie Vorrunde für die höchste Liga im Bezirk qualifiziert. Damals blieben die Mädchen schon gegen starke Gegner wie BW Feldkirch und den Nachwuchs der österreichischen Bundesligamannschaft von der TS Dornbirn erfolgreich.

Seit Beginn der Rückrunde spielen die Isnyerinnen nun in der Bezirksliga, wo man sich trotz körperlicher Unterlegenheit gegen die übermächtig erscheinenden Gegnerinnen aus Weingarten, Biberach und Argental behaupten konnte. Dabei haben alle drei Begegnungen in fremder Halle stattgefunden. Einmal mussten die Isnyerinnen mit leerer Ersatzbank antreten, zweimal hatte man wenigstens eine Auswechselspielerin. Jetzt geht es am Samstag um 16:00 Uhr in der heimischen Rotmoossporthalle erstmals vor eigenem Publikum darum, die blütenweiße Weste zu verteidigen. Im Rückspiel gegen die SG Argental will das Team eine ähnlich starke spielerische und kämpferische Leistung zeigen wie beim 26:16 Hinspiel Erfolg in der Sporthalle Laimnau.