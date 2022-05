Tschechischer Frauenchor und Landesjugendchor Saar singen in Isny

An Pfingsten findet vom 3. bis 7. Juni unter der Schirmherrschaft von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, der 17. Internationale Kammerchor-Wettbewerb Marktoberdorf statt.

Die Auswahl der Teilnehmerchöre verspricht einen Wettbewerb auf höchstem künstlerischen Niveau und eine große geografische Bandbreite, die die Chorwelt im Allgäu und darüber hinaus zusammenführt. Insgesamt werden 300 Sängerinnen und Sänger aus sechs verschiedenen Ländern ins Allgäu kommen. Internationale Chöre aus den USA, Indonesien, Südafrika, Slowenien, Tschechien und Deutschland.

Zwei Teilnehmerchöre kann man am Montag, 6. Juni, um 20 Uhr bei einem Abendkonzert in St. Maria in Isny live erleben. Der Frauenchor des Akademischen Chores der Universität Ostrava in der Tschechischen Republik unter der Leitung von Adam Sedlický entstand im Jahr 2000. Im Repertoire des Chores findet man sowohl Kompositionen von Renaissance-, Barock- und Romantikzeit als auch Kompositionen des 20. Jahrhunderts und zeitgenössische Werke. Auch Volkslieder nehmen darin einen wichtigen Platz ein.

Der Landesjugendchor Saar unter der Leitung von Mauro Barbierato wurde 2008 vom saarländischen Chorverband gegründet und zählt zu den wichtigsten Chören im Saarland, insbesondere aufgrund der aktiven Nachwuchsförderung. Im Jahr 2012 gewann der Chor beim internationalen Chorwettbewerb des Deutschen Chorfestes in Frankfurt/Main den ersten Preis in der Kategorie „Alte Musik“, den zweiten Preis in der Kategorie „Moderne“ sowie den Hauptpreis „Bester Chor aller Kategorien“.