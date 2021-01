Trotz allem ein Gottesdienst mit den Sternsingern

Obwohl die Spendenaktion für Kinder in aller Welt zu Jahresbeginn nicht wie gewohnt ablaufen konnte, hat eine Sternsingergruppe der katholischen Isnyer Kirchengemeinden den Gottesdienst am Erscheinungsfest in St. Maria mitgefeiert und gestaltet.

Außerdem hat die Seelsorgeeinheit auf ihrer Website (www.isny-katholisch.de) einen digitalen Liedgruß der Sternsinger verlinkt. Die Spendenaktion für Projekte der Sternsinger wurde bis Ende Januar verlängert, Unterstützung ist möglich über die Pfarrämter oder direkt auf das Konto des Kindermissionswerks, die Bankverbindung ist ebenfalls im Internet zu finden.