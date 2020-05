Trinkwasserversorgung in Bolsternang ist für Jahrzehnte gesichert

Die Wasserversorgung Bolsternang ist am 22. April an den Start gegangen. Damit ist die Trinkwasserversorgung für diesen Ortsteil von Großholzleute auf Jahrzehnte gesichert, teilt die Isnyer Stadtverwaltung mit.

„Mit dieser neuen Wasserversorgung haben wir für unsere Bevölkerung ein wichtiges Projekt der Daseinsvorsorge geschultert“, sagt Ortsvorsteher Rainer Leuchtle erfreut. Bolsternang sei über Jahrzehnte über den Brunnen der Reha-Klinik Überruh mit Trinkwasser versorgt worden. 2014 hatte die Deutsche Rentenversicherung als Träger der Reha-Klinik den Vertrag mit der Stadt Isny gekündigt, weil für den auf bayerischer Gemarkung liegenden Brunnen das Wasserrecht nicht verlängert worden sei.

Wasser für 420 Einwohner und 200 Patienten

Dank des Notverbundes aus den 1980er-Jahren ist Bolsternang schon in den vergangenen Jahren mit städtischem Wasser versorgt worden, heißt es weiter. Nun habe die Stadt Isny eine komplett neue Trinkwasserversorgung gebaut, samt Pumpstationen und einem neuen Hochbehälter auf dem Wengenberg. Damit würden die etwa 420 Einwohner von Bolsternang versorgt, und zu einem späteren Zeitpunkt auch die rund 200 Patienten der Reha-Klinik Überruh. Insgesamt 3,1 Millionen Euro habe das gesamte Bauprojekt gekostet, das in zwei Bauabschnitten erfolgte.

Im Bauabschnitt I wurden 2017 demnach die Leitungen ab Isny bis zum Ortseingang Bolsternang gebaut, einschließlich neuem Pumpenhaus in der Kemptener Straße. Diese Leitungen seien sofort benötigt worden, weil der Brunnen in Großholzleute (am Hasenberg) ein Jahr zuvor ausfiel und saniert werden musste. Jetzt speise dieser Brunnen die Bolsternanger Wasserversorgung.

Pumpwerk schafft zehn Liter pro Sekunde

Im Bauabschnitt II wurden laut Mitteilung 1,9 Kilometer Leitung ab Bolsternang weitgehend unter der Talstraße verlegt und dort ein Pumpwerk gebaut. Dieses habe eine Leistung von zehn Litern pro Sekunde. Auf dem Wengenberg steht der Hochbehälter mit zwei Kammern, der zum größten Teil im Berg verborgen ist. Er sorge für konstanten Druck in den Wasserleitungen und habe rund 650 000 Euro gekostet. Weil fünf Anwesen am östlichen Rand von Bolsternang zu hoch liegen, habe dort zusätzlich eine Druckerhöhungsanlage errichtet werden müssen.

Sowohl die Pumpenhäuser als auch den Hochbehälter habe Berthold Abt, Leiter des Wasser- und Abwasserverbandes Untere Argen (WAV), der für die technische und bauliche Seite der Isnyer Wasserversorgung zuständig ist, mit seinem Mitarbeiter Thomas Krattenmacher selbst geplant und gebaut. Die Pumpenhäuser seien als Fertigbau angeliefert worden. An allen Gebäuden sei die sichtbare Außenhülle mit sägerauem Lärchenholz verkleidet, sodass sie sich gut in die Umgebung einfügen. Insbesondere in der Phase der Inbetriebnahme sei das Wasserwerk Isny mit Wassermeister Uwe Bauer und seinem Team stark eingebunden gewesen.

Land hat die Maßnahme bezuschusst

Das Land bezuschusst die gesamte Maßnahme laut Stadt mit 25 Prozent. Voraussetzung dafür sei ein „Strukturgutachten Wasserversorgung“ für Isny gewesen, das WAV-Leiter Abt erstellt hatte. Enthalten seien darin beispielsweise eine Bestandsaufnahme, bauliche Anlagen und Wassermengenprognosen. „Wir profitieren davon für unsere Arbeit, bei Bewertungen des status quo und bei künftigen Vorhaben“, betont Abt den Nutzen des Gutachtens.

Ortsvorsteher Leuchtle dankt allen Grundstückseigentümern für das „sehr positive Mitwirken bei den Baumaßnahmen“. Dankbar sei er insbesondere auch der Kirchengemeinde Bolsternang, die den Grund für den Hochbehälter Wengenberg zur Verfügung stellte. All das wäre Anlass genug für ein kleines Einweihungsfest. „Das machen wir, sobald dies nach Corona wieder möglich ist“, verspricht Leuchtle.