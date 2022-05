Triathlet Hübner auf dem Podium

Im Frühjahr beginnt zumindest im südlichen Europa langsam die Triathlonsaison. Profis und Amateure suchen gleichsam nach der Winterpause die ersten Wettkämpfe zur Standortbestimmung. Riccione an der italienischen Adria war am Wochenende der zweite Austragungsort der Challenge–Serie, der rund 1500 Triathleten anlockte. Hansjörg Hübner vom TV Isny war dabei.

Bei strahlender Sonne und blauem, noch etwas kühlem Meer konnten die Teilnehmer sich in größeren Startgruppen in die Wellen stürzen, um die knapp zwei Kilometer lange Schwimmstrecke zu bewältigen. Mit rund 40 Minuten konnte Hansjörg Hübner sich im vorderen Feld seiner Altersklasse platzieren. Die knapp 90 Kilometer lange Radstrecke führte ins idyllische Hinterland von Riccione in Richtung San Marino. Hier konnte sich der Isnyer weiter nach vorne schieben, so dass ein Podiumsplatz in Reichweite lag. Der abschließende Halbmarathon brachte dann die Entscheidung. Nach 5:48,17 Stunden konnte er nach einer gleichmäßigen Laufleistung das Ziel als Dritter seiner Altersklasse M65 am Strand von Riccione erreichen.