Treuepass 2.0: Gewinner der zweiten Runde stehen fest

Vom 13. bis 27. Mai hieß es in Isny zum zweiten Mal: Vor Ort einkaufen oder einkehren, Belege sammeln, digital einreichen und gewinnen – und zwar Isny Güldiner im Gesamtwert von 600 Euro. Am Ende der zweiten Runde des Treuepasses 2.0 durften sich noch einmal 22 Teilnehmer über einen Gewinn freuen. Die Verlosung fand am letzten Tag der Aktion im Büro für Stadtmarketing statt.

Wie Isny Marketing mitteilt, konnte Glücksfee Sinikka Kreitmaier in eine gut gefüllte Lostrommel greifen. Insgesamt sind diesmal im Gartenhaus 1036 Kassenzettel von 122 Kunden eingegangen und damit deutlich mehr als bei der ersten Auflage Anfang Mai.

Glücksfee Sinikka

Berechtigt zur Teilnahme an der Verlosung waren alle, die mindestens vier Belege von vier verschiedenen Geschäften oder Lokalen in Isny per WhatsApp oder E-Mail eingereicht hatten. Am meisten Glück hatte diesmal die Isnyerin Elfriede Ettensberger, die von Glücksfee Sinikka als Gewinnerin des Hauptpreises gezogen wurde: Mit 100 Güldinern, das bedeutet 100 Euro in der Isny Währung, darf sie sich jetzt zum nächsten Einkaufsbummel oder Restaurantbesuch in Isny aufmachen und so wiederum den lokalen Handel und die Gaststätten unterstützen.

Über jeweils 50 Isny Güldiner freuen sich die Gewinnerinnen der beiden anderen Hauptpreise, Brigit Nüßle und Christine Zähringer aus Isny. Verlost wurden außerdem 18 weitere Güldiner-Päckchen – zehnmal im Wert von zehn Euro sowie achtmal im Wert von 25 Euro. Die meisten Kassenbelege von unterschiedlichen Geschäften und Lokalen, nämlich 45 an der Zahl, hat Florian Blaser gesammelt und wird dafür mit dem Sonderpreis in Form von 100 Isny Güldinern belohnt.