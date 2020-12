Treue zu Isny wird belohnt

Die Gewinner der Aktion Treuepass stehen fest. Unter dem Motto „Wer weiter denkt, kauft näher ein“ wurde vom 25. November bis 16. Dezember dazu eingeladen, verstärkt lokal zu kaufen, Isnys Geschäfte und Lokale zu bevorzugen und die Weihnachtsgeschenke vor Ort zu suchen. Laut Mitteilung ist das bei den Isnyern gut angekommen: Insgesamt wurden 1422 Treuepässe abgegeben,123 mehr als im Jahr zuvor und so viele wie noch nie.

Die Aktion habe einmal mehr gezeigt, dass sich die Isnyer sich für ihre Stadt und ihre Betriebe einsetzen, dass sie das Angebot – ob vor Ort im Geschäft, ob per Lieferung oder Abholung – wertschätzen und das Persönliche der Anonymität des Internetshoppings vorziehen.

194 Teilnehmer dürfen sich nun auf ihren Gewinn freuen und erhalten in Kürze Post von Isny Aktiv. Gesponsert wurden die Preise im Gesamtwert von 6800 Euro von den 71 Isnyer Betrieben, die sich an der Aktion beteiligt und sie so ermöglicht haben. Zusätzlich wurden fünfmal 100 Euro in Form von Isny Güldinern verlost, die der Stadtmarketingverein Isny Aktiv als besondere Corona-Spezial-Preise zur Verfügung gestellt hatte.

Gut drei Viertel der Teilnahmescheine kamen von Bürgern aus Isny und den Ortschaften, ein Viertel von andernorts, darunter fast alle aus den bayrischen und württembergischen Nachbargemeinden und Städten. „Das zeigt auch, dass Isny auch über die Gemeindegrenzen hinaus eine beliebte Einkaufsstadt ist“, betont Katrin Mechler, Leiterin der Geschäftsstelle Isny Aktiv e.V. und des Büros für Stadtmarketing.

Sämtliche Gewinner wurden schriftlich benachrichtigt und können mit dem Schreiben innerhalb von vier Monaten ihren Preis oder Gutschein im jeweiligen Geschäft abholen. Sofern der entsprechende Betrieb wegen der Maßnahmen gegen Corona geschlossen ist, sollten sich die Benachrichtigten im Internet unter www.isny-steht-zusammen.de im Vorfeld informieren und das Geschäft oder das Lokal kontaktieren.

Die ersten drei Gewinner und ihre Preise: 1. Carina Baur aus Isny, LED TV-Gerät (Euronics Durach); 2. Silvia Thanner-Hug aus Leutkirch, Upcycling-Tasche (Weltladen); 3. Christine Turrek aus Isny, Familien-Foto-Shooting (Foto Bucher).