Trauercafé möchte ein „Rettungsring“ sein

Wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, haben sehr viele Hinterbliebene das Gefühl, in einem tosenden Fluss der Traurigkeit zu schwimmen. Genau an diesem Punkt wollen Renate Kreil und Yvonne Maier-Müller aus Isny nun ansetzen und den Trauernden einen „Rettungsring“ zuwerfen, indem sie ein Trauercafé gründen. Das Treffen findet jeden zweiten Freitag im Monat von 15 bis 17 Uhr im Katholischen Gemeindehaus St. Michael in der Kemptener Straße 12 in Isny statt. Start ist am 11. November.

„Eingeladen sind alle, die trauern, ganz egal, ob alt oder jung, männlich oder weiblich, welche Konfession, ob der Todesfall schon lange zurückliegt oder gerade erst eingetreten ist. Wir möchten Hinterbliebenen einen geschützten Raum bieten, in dem sie bei einem gemütlichen Kaffee und einem guten Stück Kuchen oder Zopf mit anderen ins Gespräch kommen und dann feststellen können, dass sie mit ihren Gefühlen und Gedanken keinesfalls allein sind, sondern dass es ganz vielen anderen Menschen genau so geht wie ihnen selbst“, werden Renate Kreil und Yvonne Maier-Müller in einem Schreiben zitiert.

„Es wird keine Stuhlkreise mit Vorstellungsrunden geben und keine Aufforderung, Emotionen zu beschreiben oder vom Todesfall, der Beerdigung oder sonstigem zu erzählen“, so die Beiden weiter, „in unserem Trauercafé darf einfach nur über das Wetter geredet werden, aber selbstverständlich trotzdem auch über die Themen Sterben, Tod und Trauer, ganz nach dem Motto „Alles kann, nichts muss.“

„Unser Vorhaben ist es, Menschen, die sich einsam, allein und unverstanden fühlen, zusammenzubringen und ihnen einmal im Monat die Möglichkeit zu geben, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Wenn sich dann nur eine Person an diesem Nachmittag nicht ganz so isoliert gefühlt hat wie in ihrem Alltag oder sich sogar zwei Trauernde zu einem gemeinsamen Spaziergang, einer Tasse Kaffee oder einem Glas Rotwein zwischen zwei Trauercafés verabreden, haben wir unser Ziel erreicht.“