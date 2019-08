„Tour de Süden“ begann in Isny

Über 100 Hobbyradler aus ganz Deutschland sind am Sonntag in Isny zur „Tour de Süden“ gestartet. Den Startschuss gab Bürgermeister Rainer Magenreuter

Die Radler sind Samstag in Schwäbisch Gmünd mit Bahn oder Privat-Pkw eingetroffen zur Erstbegegnung. Von dort ging es mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Isny. Die Räder folgten auf dem Lkw, der auch das Gepäck und Schaumstoffmatratzen für die Gemeinschaftsquartiere von Stadt zu Stadt den Radlern eine Woche lang hinterher bringt. Am Samstagabend wurde im Kurhaus gespeist mit Grußwort aus dem Gemeinderat von Peter Manz. Einige haben in Hotels übernachtet, die Mehrheit aber im „Sporthotel Rainsporthalle.“ Sonntagfrüh gab es vor dem Rathaus eine ganze Menge Ansagen von Dieter Krumme, Geschäftsführer des Veranstalters „Festunion GmbH Dresden“ . Wichtigste Aussage: „Fahrradhelm oder Heimfahrt.“ In Isny, der Perle des Allgäus, sei es so schön, dass sie nach der ersten Etappe, einer Rundfahrt (Argenbühl – Herlazhofen – Haselburg – Leutkirch – Winterstetten – Friesenhofen) wieder nach Isny zurückkommen zum Abendessen und zu einer Stadtführung.

Bürgermeister Rainer Magenreuter begrüßte die gut 100 startklaren Radler vor dem Rathaus und gab den Startschuss zum Start. In vier Gruppen mit je fünf Minuten Abstand begann die Tour. Nach dem Rundkurs gibt Peter Clement am Montagfrüh den Startschuss für die folgenden sieben Etappen mit jeweils rund 60 Kilometern. Neben dem Lkw mit dem Privatgepäck fahren zwei Kleintransporter als „Lumpensammler“ oder Besen, wie die Sachsen sagen, den Radlergruppen hinterher. Sie haben Getränke, Servicepaket und Sanitäter an Bord.