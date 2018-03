Tischtennisturnier für junge Spieler steigt in Isny

Jugendliche Tischtennispieler aus dem Bezirk Allgäu Bodensee, die sich bei den Ende Januar abgehaltenen Kreisjahrgangssichtungen in Kisslegg und Weiler qualifiziert haben, sind am Sonntag, 11. März, zur Bezirksjahrgangssichtung nach Isny in die Rainturnhalle eingeladen. Laut Pressemitteilung können sich bei diesem Turnier die Besten für den Schwerpunkt am Sonntag, 15. April, in Neukirch qualifizieren.

Das Turnier startet um 9.30 Uhr, um 8.30 Uhjr ist die Halle fürs Einspielen geöffnet. Die Tischtennisabteilung des TV Isny freut sich auf eine volle Halle und will mit seinen fleißigen Helfern für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Das Turnier wird bewirtet. Anmeldungen und auch Abmeldungen fürs Turnier sind bis Mittwoch, 7. März, um 24 Uhr beim Einzelsportbeauftragten Jugend im Bezirk (Michael Bruder) per Telefon (07520 / 920 75 69) oder per E-Mail an die Adresse einzelsport-jugend@ttbezab.de einzureichen. Nachmeldungen für die Mädchenklassen der U11 bis U15 sind möglich und werden nach Eingangsdatum vergeben.