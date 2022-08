Tische aus Baumscheiben, Münzen sägen und nachdenkliche Kunst

Zum 33. Mal findet in diesem Jahr der Isnyer Töpfermarkt mit Kunsthandwerk im Park am Kurhaus in Isny, rund um den Bremen Weiher, statt. Am Samstag, 6., und Sonntag, 7. August, bieten dort dann über 80 Töpfereien und Künstler aus ganz Deutschland ihre handgefertigten Waren an. Dabei gibt es in diesem Jahr Neuzugänge, wie es in einer Ankündigung der Veranstalter heißt.

So bietet Rob Zeer kunstvolle Tische aus Baumstammscheiben der Esche aus dem Allgäu an. Sie werden mit eigenem Herstellungsverfahren gefertigt und bestechen durch ausdrucksstarke Maserungen und natürlich gewachsenen Formen. Jeder der handgearbeiteten Baumscheibentische ist ein Unikat und setzt einzigartige Akzente.

Katrin Thull aus Bonn ist Münzsägerin. Sie wählt Münzen aus der ganzen Welt mit einem schön geprägten Motiv aus und sägt mit einer Goldschmiedesäge von Hand die Motive so aus, dass die Münzen in Ketten- oder Schlüsselanhänger verwandelt werden. So entstehen aus Münzen wunderschöne filigrane Kunstwerke.

Anki Immler glaubt als Autodidaktin fest daran, dass es möglich ist, die Schönheit der Natur dazustellen und gleichzeitig auf die menschengemachten Gefahren für die Umwelt hinzuweisen. Sie möchte mit ihren Bildern ein Gefühl der Freiheit und Einheit mit der Natur vermitteln, ein leichter Abstraktionsgrad lässt Raum für Interpretation beim Betrachter. Das sei wichtig, weil sie denkt, dass Kunst den Betrachter mit einem Lächeln im Gesicht zum Nachdenken bringen sollte.

Der Töpfermarkt findet am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr – übrigens bei jeder Witterung statt. Auch in der Innenstadt von Isny ist beim Händler Flohmarkt der Isnyer Geschäfte von 9 bis 16 Uhr einiges geboten, heißt es in der Vorschau abschließend.