Tiere im Jägerhof, eine passende Symbiose

Rund zwei Dutzend modern-realistisch interpretierte Tiermotive der Malerin Renate Karpstein aus Oberstaufen sind aktuell im „Berghotel Jägerhof“ zu sehen. „Das Echo ist sehr positiv“, berichtet Jutta Brugger, die als „Agentin“, wie sie sich selbst bezeichnet, die Ausstellung vermittelt hat – konkret an Hotelchefin Brunhilde Aurenz.

Wobei sich mehrere Faktoren als wegbereitend erwiesen, wie die drei Damen, die Tierbilder und das Hotel zusammenkamen: „Allein der Name Jägerhof bot sich an“, sagt Malerin Karpstein. „Ich komme aus einem Jägerhaushalt“, ergänzt Brugger. Aurenz fügt hinzu: „Mein Mann ist auch Jäger.“ Außerdem gebe es im Hotel viele Wände, die für die Gäste immer wieder umgestaltet würden. Wobei gehängte Bilder „nicht wirklich als Ausstellung deklariert werden, zumal auch Laienkünstler zum Zuge kommen, um Aufmerksamkeit zu kriegen“. Mal hingen im Hotel „traditionelle Bilder“, Karpsteins Bilder wirkten mit ihrem modernen Charakter im Ambiente des Jägerhofs indes „besser als in einer nüchternen Ausstellung“, ist Aurenz überzeugt.

Den Ausschlag, die Bilder der Oberstaufenerin überhaupt aufzuhängen, gab ein in der Malerei eigentlich sehr klischeebehaftetes Motiv – ein Hirsch. Brugger räumt schmunzelnd ein: „Das assoziiert jeder mit Rügen.“ Karpstein betont: „Genau das wollte ich nicht machen.“ Aurenz erklärt, der Hirsch gefalle ihr unter den Tierbildern mit am besten. Er hängt im Foyer, direkt neben der Hotelrezeption.

In einem Treppenhaus, im Eingangsbereich und an Wänden im Restaurant sind außerdem Gänse, ein Wolf, auch ein Bulldog oder eine Reihe von Schumpen zu entdecken, etwa in der Szenerie des alten Scheidplatzes von Oberstaufen oder – bewusst versammelt im Hotel gehängt – als „Kuhecke“. Karpstein hält die Tiere im Vordergrund ihrer Bilder bewusst gegenständlich, wogegen sie die Hintergründe abstrakt ausführt, sie zugleich in Schattierungen die Motive im Vordergrund überlagern lässt, das Variieren macht die Bilder lebendig, weckt beim Betrachter Interesse.

Renate Karpstein, Jahrgang 1958, wurde in Landsberg am Lech geboren und lebt seit 2009 im Allgäu. Bei der Jahresausstellung des Künstlerkreises Oberstaufen erhielt sie 2017 den ersten und den zweiten Publikumspreis: für ein Portrait von James Dean und ein weibliches Portrait mit dem Titel „Blue“.

Zu malen begonnen habe sie schon vor 30, 40 Jahren, erklärt die Künstlerin, zwischendurch habe allerdings eine lange Pause gegeben, bis sie „in einer Schlechtwetterphase, als ich keine Skitouren machen konnte, beim Aufräumen meine Pinsel wiederentdeckt habe – dann ging’s wieder los“. Das sei vor 16 Jahren gewesen, inzwschen sei sie „durchgestartet“, habe Kurse zur Acryltechnik, für Pastellkreide, sogar für Schüttungen belegt, mehrere Aufenthalte in China hätten ihre Malweise außerdem beeinflusst. Ebenso über Jahre hinweg „mehrtägige Kurse und Seminare bei namhaften Künstlern aus Vorarlberg“.

Dieser weite Horizont spiegelt sich in den Themen der Oberstaufenerin wieder: Aus China seien Erinnerungen für „Laden-Szenen“ geblieben, ihr Zuhause inspiriere zu Stilleben. Für Portraits, etwa eines von Romy Schneider, oder für Kinder, die sie gerne male, habe sie sich allein ein Jahr lang reingekniet in „Themen wie Anatomie, Augenabstand, Proportionen“. Das kam ihr – augenscheinlich – nun auch für die Tierbilder zupass.