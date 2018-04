Tierarzt übernimmt den Vorsitz beim Reitverein

Der Reit- und Fahrverein Isny-Rohrdorf hat einen neuen Chef: Johannes-Georg von Olnhausen übernimmt das Amt von Claus Flury, der aus gesundheitlichen Gründen unerwartet zurücktreten musste. Ab sofort leitet der 57-jährige Tierarzt aus Gestratz den knapp 100 Jahre alten Traditionsverein mit mehreren Hundert Mitgliedern.

Der ehemalige Springreiter ist als Sohn eines Pferdezüchters in Schwäbisch Gmünd aufgewachsen und seit 27 Jahren mit einer Praxis für Rinder, Kleintiere und Pferde in Gestratz selbstständig. Vor über einem Jahrzehnt spezialisierte sich der Fachmann auf die Pferdezahnmedizin und gilt seitdem auf diesem Gebiet als Experte. Trotz reichlich Erfahrung in Ehrenämtern in verschiedenen Vereinen sagte Olnhausen nach seiner Wahl vergangene Woche: „Es ist mir eine große Ehre, dass mir die Mitglieder so viel Vertrauen entgegenbringen“.

Das habe sich der vierfache Familienvater auch redlich verdient: „Er unterstützt unsere Jugendarbeit, übernimmt regelmäßig tierärztliche Bereitschaftsdienste und ist eigentlich bei jeder Veranstaltung in Ratzenhofen, wenn er kann, vor Ort“, fasst der stellvertretende Vorsitzende Alvar Schmidt-Bandelow das bisherige Engagement seines neuen Vorstands-Kollegen zusammen. Gemeinsam mit einem stabilen Team packen die beiden in diesem Jahr gleich mehrere Herausforderungen an: Den Neubau des Reiterstübles, die Belebung der Vereinsarbeit und die professionelle Leitung von Spring- und Dressurturnieren – ein straffes Programm.

„Es gehört schon viel Leidenschaft dazu, ein Ehrenamt mit diesem Ausmaß zu übernehmen“, ist sich Olnhausen durchaus bewusst. Aber die Isnyer seien im Vergleich zu vielen anderen Reitvereinen höchst professionell aufgestellt. Unter dem Motto „Spitzensport vor Ort“ geht es für den neuen Präsidenten beim großen Springturnier mit Allgäu-Championat vom 7. bis 10 Juni gleich richtig zur Sache. An diesem Wochenende treffen sich auf der modernen Reitanlage in Ratzenhofen internationale Reiter in Prüfungen bis zur schwersten Klasse.

Olnhausen, der früher selbst Turniere geritten ist, hat zum Konzept des Isnyer Reitvereins ein klares Ziel vor Augen: „Es gilt, das Kulturgut Pferd durch die kommende Zeit zu führen.“ Keine leichte Aufgabe. Denn obwohl der Pferdesport seit Jahrhunderten zur Geschichte Europas gehört, sind vereinzelt immer wieder auch kritische Stimmen zur sportlichen Nutzung von Pferden zu hören. Olnhausen hat als Tierarzt, Pferdefreund und Mitglied eines Tierschutzvereins dazu eine eindeutige Meinung: „Ohne den Reitsport würde niemand Pferde züchten oder halten. Dann könnten wir auch diese Tiere bald nur noch im Zoo ansehen.“

In der Arbeit eines Reitvereins sieht er für die Gesellschaft einen echten Gewinn. Neben der positiven Wirkung von Pferden vor allem auf Kinder und Jugendliche, sei die Erhaltung von Traditionen auch gesellschaftlich wertvoll. Der Umgang mit Pferden, der Umgang mit Menschen und das Arbeiten an einem gemeinsamen Ziel bereite vielen große Freude. „Jedes Miteinander gibt Halt. Vereine sind für viele ein Stück Heimat. Und bei uns steht eben der Sport und vor allem das Pferd als Freizeitpartner im Mittelpunkt.“