THW sucht nach Freiwilligen

Das Technische Hilfswerk (THW) sucht für das kommende Bundesfreiwilligendienstjahr ab 15. September Menschen jeden Alters. Das geht aus einer Pressemitteilung der Regionalstelle Biberach hervor: Egal ob Schulabsolventen, Menschen mitten im Leben, die sich neu orientieren möchten, oder Ruheständler – jeder könne beim THW etwas Neues kennenlernen und seine Erfahrungen mit einbringen.

Die Freiwilligen werden in der Regionalstelle Biberach oder in einem der zehn Ortsverbände eingesetzt. Einer davon ist in Wangen beheimatet. Einsatzmöglichkeiten sind die Logistik, die Fahrzeugtechnik oder der Verwaltungsbereich. Das THW sei so vielfältig wie seine rund 80 000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die von den Bundesfreiwilligendienstlern unterstützt werden, heißt es weiter.

Ein Bundesfreiwilligendienstjahr im THW bedeute eine abwechslungsreiche und sinnvolle Tätigkeit, eine spannende und lehrreiche Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Menschen sowie die Möglichkeit, an verschiedenen Seminaren und Schulungen teilzunehmen und die THW-Grundausbildung zu durchlaufen.

Die Interessierten sind bei einer Aufnahme sozialversichert, erhalten ein monatliches Taschengeld in Höhe von zurzeit 452 Euro inklusive Verpflegungszuschuss und haben einen Urlaubsanspruch von 30 Tagen.