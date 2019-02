Thomas Scheytt spielt Klassiker des Blues & Boogie Woogie

Thomas Scheytt, zweifacher Gewinner des German Blues Award 2015, gilt als einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten, heißt es in der Ankündigung. Am Sonntag, 24. Februar, um 18 Uhr kommt er mit Klassikern des Blues & Boogie Woogie und eigenen Kompositionen in das Refektorium von Schloß Isny. Scheytt gehört zu den meistbeschäftigten Musikern der europäischen Blues- und Boogie-Szene. Er ist seit über 20 Jahren nicht nur als Solist, sondern auch mit seinen Formationen Netzer & Scheytt sowie dem Trio Boogie Connection in Jazzclubs und auf Festivals im In- und Ausland zu Gast. Der Eintritt kostet 17 Euro an der Abendkasse, 15 Euro im Vorverkauf. Karten gibt es im Büro für Tourismus Isny, Telefon 07562 / 975630. Foto: Felix Groteloh