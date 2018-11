Thomas Müller stellt im Schloss Neutrauchburg 100 handgearbeitete Krippen aus

Handgearbeitete Krippen gibt es am ersten Adventswochenende im Schloss Neutrauchburg zu sehen. Thomas Müller fertigt mit viel Liebe zum Detail das ganze Jahr über Weihnachtskrippen und Zubehörteile für die Ausstellung. Diese wird so langsam zur Tradition, heißt es in der Ankündigung: Der Hobbykünstler aus Weitnau ist bereits zum vierten Mal in Folge zu Gast im Schloss. Dabei reicht seine Auswahl von kleinen Krippen mit circa drei Zentimeter großen Figuren bis hin zu Krippenställen mit bis zu 80 Zentimeter großen Figuren, wobei jede einzelne bis ins kleinste Detail per Hand ausgearbeitet wird. Das „Sortiment“, welches komplett aus Unikaten besteht, reicht dabei laut Mitteilung von Laternenkrippen über Krippen im alpenländischen Stil bis hin zu ganzen Krippenlandschaften. Es ist ebenso möglich, sich einen individuellen Krippenstall anfertigen zu lassen, der dann voll und ganz den eigenen Vorstellungen und Wünschen entspricht. Der Eintritt ist frei. Eine Spendenbox, deren Erlös vollständig dem Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach zu Gute kommt, wird im Raum Bodensee des Schlosses aufgestellt sein