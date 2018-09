„This is not the end“: 30 Jahre The Gangsters of Love feiern

Seit 30 Jahren begeistern The Gangsters of Love auf zahlreichen Bühnen. Nun geben sie ein Jubiläumskonzert am 27. Oktober im Adler-Saal in der Isnyer Vorstadt. Dort kann sich das Publikum wieder auf „Juwelen“ der 60er-, 70er- und 80er-Jahre, eine wilde Bühnenshow und ein paar Überraschungen freuen. Als Support spielt die Band Kracchus aus Augsburg. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Wenn die „Gangsters“, wie sie von ihrem Stammpublikum genannt werden, die Bühne betreten, fühlt man sich sofort in die Zeit von Schlaghosen, langen Haaren, Rock’n’Roll, Love, Peace and Happiness zurückversetzt. Dass die Coverband in ihren schrillen Outfits es geschafft hat, 30 Jahre zu bestehen, verdanken sie wohl vor allem ihrem riesigen Spaß, Songs zu entdecken, zu proben und sich kollektiv am Ergebnis zu erfreuen.

Das treue Publikum trägt seinen Teil dazu bei, dass jedes Gangsters-Konzert zu etwas Besonderem wird. Die Songs, die sie spielen, haben sie selbst und das Publikum durch Kindheit und Jugend begleitet. „Es war eine tolle Zeit, die musikalisch unglaublich abwechslungsreich und spannend war. Das stellen wir beim Stöbern in CDs, Platten oder dem Internet immer wieder fest“, sind sich die acht Musiker einig.

Franz Schmid, neben Tommy Weidle einer der Frontmänner und Gründungsmitglieder, blickt zurück: „Die Geburtsstunde der Gangsters war in Isny im Krankenhaus. Ein Großteil der Band hat dort gemeinsam als Zivis gearbeitet. Die Idee zur Bandgründung kam anlässlich eines Zivifestes im damaligen Wohnheim. Wir wollten das ganze Rockbusiness auf die Schippe nehmen und 60er- und 70er-Hits in unserer Art und Weise interpretieren. Nicht immer perfekt, mit viel Leidenschaft, einer gehörigen Portion Selbstironie, entsprechenden Bühnenklamotten und einer wilden Show.“ Und das sei angekommen.

In der Anfangszeit hatten sich die Musiker laut Schmid schnell auch außerhalb des Allgäus einen Namen gemacht. Nach Auftritten in Isny im Jugendzentrum „GoIn“ folgten beispielsweise die Theatertage Koblenz, das Jazzhaus Freiburg, ein Festival in Mengen (zusammen mit „The Pogues“), Auftritte in der Schweiz in Solothurn und Aarau, in der Scala Ludwigsburg, in diversen Jugendhäusern und bei Hochschulfesten in Ulm, Freiburg und Weingarten. Und auch jahrelang als Stammgäste bei der Walpurgisnacht in Leutkirch.

Das Erfolgsrezept scheint klar: Die „Gangsters“ haben das Konzept über all die Jahre nicht geändert. Mittlerweile beschränken sich die Auftritte aus beruflichen und privaten Gründen auf zwei bis drei Konzerte im Jahr. Geprobt, geredet und gelacht wird jeweils vor den Gigs im Proberaum in Gestratz. Für das Jubiläum wurde die Häufigkeit deutlich erhöht, und an der Setlist wird noch gefeilt.

Die aktuelle Besetzung besteht neben Thomas Weidle und Franz Schmid (Lead-Gesang) aus Markus Kimmich (Gitarre, Keyboards, Gesang), Martin Schmid (Bass, Gesang), Christoph Konrad (Gitarre), Jürgen Mahle (Trompete), Jörg-Maria Ortwein (Saxofon, Keyboards) und Thomas Autenrieth (Schlagzeug).