Seit dem Juli 2020 wird das „WG“ Kfz-Kennzeichen im Landkreis Ravensburg wieder ausgegeben. Es erfreut sich großer Beliebtheit. Warum? Was steckt hinter dieser Verbundenheit zum ehemaligen Altkreis Wangen? Der Themenabend „Erinnerungsfetzen“ zu 50 Jahre Auflösung des Altkreis Wangen am Dienstag, den 29. November um 19 Uhr im Historischen Sitzungssaal im Rathaus Isny lädt ein, dieser Reminiszenz an vergangene Zeiten nachzuspüren. Die Altbürgermeister von Wangen und Isny, Jörg Leist und Hubert Benk, nehmen die Zuhörer mit in die 1960er Jahre vor Ort.

Was kennzeichnete die Ausgangslage am Vorabend des heutigen Landkreises Ravensburg? Wie unterschiedlich waren damals die Altkreise Wangen und Ravensburg und die dazugehörigen Landräte? Die Notwendigkeit der Kreis- und Gemeindereform stand gemeinhin außer Frage, große Themen wie Abfallbeseitigung, Kläranlagen, (Beruf-)Schulen, Krankenhäuser, Wasserleitungen, Straßen usw. beschäftigten die Kommunen. Es gab jedoch große Unterschiede zum Altkreis Ravensburg, dieser war enger besiedelt und strukturell wie industriell weiter entwickelt als der landwirtschaftlich und touristisch geprägte Altkreis Wangen. Auch die Bewohner der beiden Landkreise, Allgäuer und Schussentäler, standen einer Fusion eher skeptisch gegenüber. So war es wenig verwunderlich, dass der jahrzehntelange Wangener Landrat Walter Münch und die Bürger „auf die Barrikaden gegangen sind“ und sogar beim Ministerpräsidenten Hans Filbinger in Stuttgart vorstellig wurden um den bestehenden Landkreis zu erhalten. Bürgerbefragungen im September 1970 zeigten ein eindeutiges Bild: 97,5 Prozent der Bürger stimmten für den Erhalt der Eigenständigkeit. Doch es half nichts, die Landesregierung entschied im Juli 1971: Ab dem 1. Januar 1973 sollten dem neuen Landkreis Ravensburg alle Gemeinden der bisherigen Landkreise Ravensburg und Wangen angehören.

Für eine bessere Planung, bitte mit Voranmeldung unter info@museen-isny.de oder telefonisch unter 07562/93434.