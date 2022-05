Theaterfestival zum Sieger gekürt

Das Theaterfestival Isny hat den diesjährigen Wettbewerb des OEW-Kultursommers im Landkreis Ravensburg gewonnen. Dies teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit. Unter der Schirmherrschaft von Landrat Harald Sievers veranstaltet der Landkreis Ravensburg zum sechsten Mal den OEW-Kultursommer. Laut Mitteilung will die Veranstaltungsreihe besonders markante kulturelle Lichtblicke in der Region stärken. Zu den etablierten herausragenden Veranstaltungen – darunter das Einhaldenfestival, die Internationalen Wolfegger Konzerte und das Isny Opernfestival – gesellt sich jährlich ein über einen Wettbewerb ausgewähltes Projekt.

Der Wettbewerb um die Teilnahme eines neuen Projektpartners wurde im Februar ausgeschrieben. Gesucht wurde ein Kulturprojekt, das vom unermüdlichen Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen lebt. Unter den kreativen Bewerbungen, die beim Landkreis Ravensburg eingingen, konnte sich das Theaterfestival Isny als Gewinner durchsetzen. Die Jury sei von der großen Strahlkraft der Veranstaltung überzeugt, heißt es in der Meldung.

Die Verwantwortlichen sind davon überzeugt, dass das Theaterfestival Isny auch in seiner 39. Ausgabe für spannende Workshops stehe, für ein handverlesenes Bühnenprogramm und viel pulsierende Energie. Im Veranstaltungsprogramm vom 29. Juli bis zum 8. August sind unter anderem folgende Auftritte angekündigt: Gerhard Polt & den Well-Brüdern aus’m Biermoos, Philipp Hochmair mit seinem SchillerBalladenRave, der Festival-Slam, lustiges Clown- und Improtheater für Kinder oder Too Many Zooz aus New York.

Der Wettbewerbsgewinn ermöglicht in diesem Jahr ein international erfolgreiches Highlight-Programm am 3. August: Die Wiener Indie-Pop-Band Buntspecht und der italienische Singer-Songwriter Fil Bo Riva werden auftreten. Dieser Programmbeitrag wird von den „Jungen Wilden“, der Nachwuchs-Crew im Festival-Team organisiert. Der Landkreis Ravensburg wird das Projekt mit Geldern aus den Kulturfördermitteln der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW) bezuschussen.